Российские бомбардировщики установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сверхзвуковые российские бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета. Как сообщил в субботу, 19 сентября, в генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией ВКС России, военные самолеты пролетели 20 тысяч километров за 25 часов.

Предыдущий рекорд был также установлен на Ту-160 десять лет назад: тогда бомбардировщики провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Полет двух российских Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Приземлились самолеты на аэродроме Энгельс.

Во время выполнения маршрута бомбардировщики трижды дозаправлялись в воздухе с помощью шести Ил-78. На некоторых этапах полета их сопровождали иностранные воздушные суда и истребители Су-35С.

Отмечается, что весь полет российских бомбардировщиков проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.