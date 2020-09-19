Глава Минздрава призвал соблюдать меры безопасности до массовой вакцинации от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До начала массовой вакцинации от коронавируса жителям России следует соблюдать все меры предосторожности, чтобы предотвратить заражение инфекцией и свети ущерб здоровью людей к минимуму. Такое мнение выразил в субботу, 19 сентября, выступая на рок-фестивале Russian Woodstock в Москве, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

- Мы по-прежнему чувствуем тяжесть и бремя этой пандемии, поэтому я прошу продолжать соблюдать определенные меры предосторожности до начала массовой вакцинации. Сейчас крайне важно сформировать определенный временной промежуток, чтобы, когда мы начнем полномасштабную вакцинацию, до этого времени понести минимальные потери для здоровья населения страны, - отметил глава ведомства.

Фестиваль "Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка" проходит в российской столице на ВДНХ 19 и 20 сентября. Мероприятия посвятили медикам, которые лечат зараженных коронавирусом пациентов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что массовая вакцинация от COVID-19 лиц из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября - декабря этого года.