Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 20 сентября 2020 года

Алексей Навальный опубликовал второе фото после госпитализации Фото: Александр ГЛУЗ

В субботу, 19 сентября, Алексей Навальный сам рассказал о своем самочувствии. На странице оппозиционера в Instagram появился пост, подкрепленный фотографией из берлинской больницы "Шарите". На снимке политик стоит на лестнице, опираясь на перила.

"Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички - превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда", - написал Навальный в соцсети.

Он добавил, что еще совсем недавно не узнавал людей, не мог разговаривать и писать. Сейчас же, по словам блогера, у него всего лишь дрожат ноги, когда нужно спуститься по лестнице.

"Так что много проблем еще предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества", - заключил оппозиционер.

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо 20 августа, прямо в самолёте рейса Томск-Москва. Капитан лайнера принял решение совершить вынужденную посадку в Омске, где блогеру и оказали первую медицинскую помощь. На момент прибытия "скорой" оппозиционер был уже без сознания. В Германию его транспортировали в состоянии комы. На этом настояла семья пациента.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш со ссылкой на специалистов из берлинской лаборатории позже сообщила, что сторонники Навального осмотрели весь номер гостиницы, в которой он провел последние ночи перед возвращением в столицу. Единомышленники оппозиционера якобы "упаковали все, что там нашли", в том числе и бутылки с водой. Позже появится информация, что именно в одной из них немецкие специалисты нашли следы боевого яда "Новичок".

Однако видео из гостиницы противоречит словам Ярмыш. Кадры демонстрируют, что сторонников Навального, нагрянувших в номер до приезда полиции, изначально интересовали исключительно бутылки. Единомышленники оппозиционера сами говорят об этом в ролике - за кадром слышен их разговор с сотрудником отеля. Девушка просит гостей ничего не забирать из номера, в ответ ей звучит - «кроме бутылок воды ничего не надо». А ведь там были и использованные полотенца, и постельное белье - но они не заинтересовали соратников.

При этом Ярмыш уверят - на личных вещах Навального и предметах из номера опасное вещество не обнаружено. У экспертов же возникло много вопросов. Например, как можно было без последствий для здоровья взять в руки бутылку с "Новичком" в обычных перчатках? Кто эти "смелые люди и как они смогли уцелеть"?

Объявилась и Мария Певчих - сотрудница ФБК, которая сопровождала Навального в поездке. Девушка дала интервью русской службе британской ВВС спустя неделю после того, как транспортная полиция рассказала, что ее не смогли опросить. Она подтвердила, что действительно улетела в Германию одним бортом с Навальным, прихватив с собой ту самую бутылку.