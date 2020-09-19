Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу в Австрию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Леонид Кравчук поддержал идею перенесли переговоры по Донбассу в Австрию. Об этом политик заявил в субботу, 19 сентября, в интервью изданию Страна.UA.

- Это хорошее предложение, ведь сейчас ситуация в Белоруссии не способствует тому, чтобы мы работали в Минске. Все говорит о том, что протесты будут продолжаться, работать в таких условиях очень сложно. Если ничего не изменится, следует найти другую площадку, - объяснил он.

Кравчук отметил при этом, что решение о переносе места переговоров будет принимать ОБСЕ как модератор на международном уровне.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый президент Украины Леонид Кравчук говорил, что переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу могут быть перенесены в Швейцарию, Швецию или Финляндию. На Украине заявили, что пока что Киев не видит необходимости переносить площадку из Минска, но следит за ситуацией в Белоруссии и может принять такое решение при необходимости.