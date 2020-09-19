МВД Белоруссии ищет виновных в утечке данных силовиков

МВД начало поиски виновных в сливе информации о сотрудниках милиции в интернет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Органы внутренних дел Белоруссии начали поиски виновных в сливе информации о сотрудниках милиции и силовиках в Интернет. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова сообщила, что правоохранители располагают силами, средствами и технологиями для привлечения их к ответственности.

- Силы и средства органов внутренних дел Белоруссии позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных правоохранителей, - сообщила она в интервью Sputnik Беларусь в субботу, 19 сентября.

Сегодня один из оппозиционных Telegram-каналов, руководящий действиями протестующих, администрация которого находится за пределами Белоруссии, обнародовал личную информацию сотрудников правоохранительных органов республики. Они опубликовали ссылку с якобы данными более тысячи милиционеров и силовиков с их датами рождения, должностями, местами работы.

Как ранее отмечали в МВД Белоруссии, это сделано для того, чтобы склонить сотрудников правоохранительных органов к прекращению службы по охране общественного порядка, однако никакого «оттока» в милиции не наблюдается.

Кстати, сегодня находящаяся в Литве бывший кандидаты в президенты республики Светлана Тихановская пригрозила силовикам, задерживающим протестующих, обнародованием их личной информации.