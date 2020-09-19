Резолюция Европарламента по делу Навального не совпала с позицией Финляндии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принятая Европарламентом резолюция по делу Алексея Навального содержит требования, которые не соответствуют позиции Финляндии. Об этом в субботу, 19 сентября, заявил в интервью газете Ilta-Sanomat финский евродепутат Ээро Хейнялуома, которые представляет правящую в стране Социал-демократическую партию.

Он и еще двое депутатов ЕП из Финляндии воздержались от голосования по резолюции в минувший четверг.

- В резолюции есть требования, которые Финляндия не поддерживает и не поддерживаю я сам. Например, требование о полной изоляции России. По позиции Финляндии, следует поддерживать прагматичное общение, высказывать свое мнение и вместе искать решения в рамках международного взаимодействия. Это линия конструктивного общения, - сказал Ээро Хейнялуома.

Он объяснил, что финские депутаты воздержались от голосования, а не проголосовали против, поскольку считают справедливым требование о проведении международного расследования произошедшего с Навальным.

Напомним, что в резолюции депутаты ЕП призвали провести международное расследование случившегося с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным, а также ввести жесткие санкции в отношении России и остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».