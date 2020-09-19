Пожар в Ереване угрожает уникальному хранилищу древних рукописей «Матенадаран». Фото: кадр из видео

Пожар, который возник в столице Армении Ереване, активно распространяется и угрожает уникальному хранилищу древних рукописей «Матенадаран». Сигнал о масштабном возгорании травы на шоссе Сараланджи за зданием хранилища поступило в Национальный центр кризисного управления Еревана в субботу, 19 сентября.

Сообщается, что с огнем боролись шесть боевых расчетов пожарных, две группы Центра по проведению спасательных работ особого назначения и спасатели. Ближе к вечеру пожар смогли локализовать. В настоящее время за зданием «Матенадарана» горит около 2 гектаров травы. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне мощный пожар вспыхнул в печально известном порту Бейрута, где загорелись склады с покрышками. Столб густого черного дыма было видно за три километра от морской гавани.