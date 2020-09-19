Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов попал в больницу

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов госпитализирован Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ведущий всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото» Михаил Борисов госпитализирован в одну из клиник Москвы с воспалением легких. Как сообщил РИА Новости представитель «Столото», ему стало плохо во время съемок очередного выпуска телевизионной лотереи.

71-летнего Михаила Борисова в субботу, 19 сентября, доставили на скорой в одну из столичных клиник для более тщательного обследования. По данным СМИ, у ведущего диагностировали воспаление легких и медикам пришлось ввести его в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что несколько дней назад в больницу из-за коронавирусной пневмонии попала оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко. Она ушла на самоизоляцию после того, как у одного из ее коллег обнаружили заражения коронавирусом. При этом у супруга певицы врачи обнаружили антитела, а значит болезнь он уже перенес.