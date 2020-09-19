Состояние здоровья Михаила Борисова: Ведущий «Русского лото» госпитализирован

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаила Борисова – ведущего всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото» госпитализировали в больницу. Эту информацию агентству городских новостей "Москва" подтвердила сестра артиста.

Ранее "Пятый канал" сообщил о смерти Михаила Борисова - но эта информация, к счастью, не подтвердилась.

- Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице, - сообщила сестра Борисова.

Напомним, 71-летнему Михаилу Борисовичу стало плохо во время съемок очередного выпуска телелотереи, вызвали «Скорую помощь». Врачи диагностировали пневмонию и доставили его в одну из московских клиник для более тщательного обследования.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что медикам пришлось ввести пациента с воспалением легких в состояние медикаментозной комы и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).