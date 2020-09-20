Помпео объявил, что США выделят еще почти $348 млн на гумпомощь народу Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты выделят на гуманитарную помощь народу Венесуэлы еще почти 480 миллионов долларов, попутно обвинив законного главу Боливарианской республики Николаса Мадуро в действиях, которые спровоцировали гуманитарный кризис в стране.

«США демонстрируют свою постоянную приверженность венесуэльскому народу и наш ответ на продолжающийся гуманитарный кризис, вызванный действиями коррумпированного и незаконного режима Мадуро, объявляя о выделении дополнительной гуманитарной помощи на сумму почти 348 миллионов долларов», - говорится в заявлении Помпео, которое 19 сентября обнародовала пресс-служба госдепа.

Он также подчеркнул, что таким образом, с учетом этих средств, общая сумма американской помощи венесуэльцам с 2017 года превысила 1,2 миллиарда, «не считая дополнительного финансирования», которое Штаты выделяли этой латиноамериканкой стране на борьбу с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на борьбу с COVID-19 в Боливарианской республике Вашингтон направил часть замороженных на американских счетах активов правительства Венесуэлы.