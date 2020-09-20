Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что он не против покупки американского сегмента китайской социальной сети TikTok компанией Oracle, и одобрил эту сделку, передает агентство Reuters.

«Я дал свое благословение этой сделке. Будет замечательно, если они доведут ее до конца. Если нет, то тоже будет неплохо», - заявил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально предполагалось, что долю в приложении для обмена короткими видео пекинской компании ByteDance приобретет корпорация Microsoft. Однако 14 сентября китайская фирма уведомила руководство Microsoft о том, что она отказывается им продавать американский сегмент соцсети.

Позже ByteDance сообщила, что выбрала другого покупателя TikTok – американскую компанию Oracle. Правда, для этой сделки необходимо было получить одобрение со стороны правительств обеих стран – и США, и КНР.