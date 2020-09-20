Вирусолог рассказал о странностях распространения коронавируса в России

В центре Гамалеи указали на странности распространения коронавируса в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в России распространяется по своему собственному сценарию – совсем не так, как в других странах, считает вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», - отметил специалист в беседе с URA.RU.

Он пояснил, что в то время, когда в европейских государствах уже заявляют о начале второй волны пандемии COVID-19, в нашей стране все еще продолжается первая волна, а второй может и вовсе не быть.

Академик полагает, что россияне перестанут беспокоиться о по поводу ситуации с коронавирусом уже через полгода, максимум – год. Как отметил Феликс Ершов, за полгода пандемии российским ученым удалось достичь значительного прогресса в борьбе с заболеванием: «Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить зараженных», «так что через год начнем забывать» о коронавирусе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 сентября в России впервые с 19 июля за сутки было выявлено более шести тысяч новых случаев заражения, причем больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Ростовской области.