Вероятный преемник Меркель призвал отложить завершение строительства «Северного потока – 2» на два года

Кандидат на пост лидера ХДС Фридрих Мерц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат на должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, который считается одним из наиболее вероятных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, предложил отложить завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» на пару лет.

По мнению немецкого политика из Нижней Саксонии, такая мера нужна из-за пока неясной ситуации с предполагаемым «отравлением» российского оппозиционера Алексея Навального. Однако при этом Мерц заявил, что «Северный поток – 2» все же необходимо достроить, это в интересах Германии. А за два года предложенной им отсрочки, по мнению претендента на пост Меркель, Евросоюз и Россия могли бы договориться о будущих отношениях и достичь в этом вопросе «взаимопонимания».

«Мы не можем в вопросах энергоснабжения слишком сильно впадать в зависимость – это касается как американцев, так и российского природного газа», - приводит слова Мерца газета Bild.

Напомним, как писал сайт kp.ru, депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что отказ от «Северного потока – 2» может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. Ранее в Германии сообщили, что газопровод уже построен на 97 процентов.

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