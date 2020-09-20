ФБР выясняет, кто отправил Трампу конверт с рицином

Неизвестные отправили президенту США Дональду Трампу конверт с рицином Фото: REUTERS

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило информацию о том, что на имя американского президента Дональда Трампа поступила посылка с опасным ядом – рицином. ФБР вместе с отвечающей за охрану первых лиц Америки Секретной службой и почтовой инспекцией выясняет, кто отправил конверт с отравой главе Белого дома.

«ФБР и наши партнеры в Секретной службе США и службе почтовой инспекции ведут расследование относительно подозрительного письма, посланного на почтовый адрес правительственного объекта США. В настоящий момент угрозы общественной безопасности нет», -говорится в заявлении вашингтонского офиса Бюро.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вся адресованная президенту или сотрудникам Белого дома почта проходит обязательную проверку вне президентской резиденции, поэтому если некий злоумышленник и намеревался отравить Трампа, то его попытка провалилась бы в любом случае.

СПРАВКА «КП»

Рицин – это белковый токсин, который получают из касторовых бобов. При попадании в человеческий организм через пищеварительный тракт в большинстве случаев вызывает смерть. Не менее опасно и вдыхание рицина – в первые же минуты яд вызывает лихорадку, несварение желудка, понос и кашель. При прямом введении этого яда в кровь (например, с помощью инъекции) смерть неизбежна. Он в шесть тысяч раз сильнее цианистого калия, и противоядия от него пока не существует. Смертельная доза для человека - 0,3 мг на килограмм веса