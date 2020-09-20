Трамп намерен выдвинуть на освободившееся место в Верховном суде США «очень талантливую женщину»

Президент США Дональд Трамп выступает перед избирателями в штате Северная Каролина Фото: REUTERS

На освободившуюся после смерти старейшего члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург должность глава Белого дома Дональд Трамп намерен назначить женщину.

«Это будет женщина. Очень талантливая женщина», - заявил американский президент, выступая перед своими сторонниками на очередном предвыборном митинге в Северной Каролине.

Трамп также выразил надежду, что определится с кандидатурой нового судьи на следующей неделе. По его словам, список претендентов на вакантную должность в Верховном суде довольно небольшой, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Рут Бейдер Гинзбург умерла от рака на 88-м году жизни 18 сентября, она была известна в Штатах как непримиримый борец с гендерной дискриминацией, а также один из самых уважаемых и авторитетных судей.

Россияне же узнали ее имя после курьезного случая: пожилая судья (ей тогда был 81 год) уснула во время выступления бывшего президента США Барака Обамы с ежегодным посланием к конгрессу. Позже она призналась, что была не совсем трезвой: перед заседанием коллега угостил ее вином за обедом.