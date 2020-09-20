Часть задержанных на «блестящем марше» женщин отпустили из РУВД

В Минске прошел несанкционированный «блестящий марш» Фото: Кадр видео

Часть женщин, задержанных сотрудниками правоохранительных органов во время «блестящего марша» в Минске, отпустили из отделений милиции. По крайней мере, освобождены «нарушительницы», которых доставили в Ленинское и Октябрьское РУВД, сообщает белорусский портал tut.by.

Одна из вышедших из отделения девушек рассказала, что «на нее составили протокол» за участие в несанкционированном массовом мероприятии, другая сообщила, что с остальными «все в порядке». По данным портала, милиционер сказал ожидающим у ворот людям, что пока выпускают только тех, кто «до этого не привлекался».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу в белорусской столице прошел очередной оппозиционный «женский марш», названный «блестящим» из-за характерной одежды участниц шествия – яркой и с блестками. Колонна протестующих двигалась в центр города по улице Сурганова. Когда же участницы марша подошли к улице Якуба Коласа, появились автозаки и начались задержания.

Ранее врач минского ОМОНа рассказал спецкору «КП» Алексею Овчинникову, что происходит в рядах правоохранителей во время митингов: протестующие постоянно оказывают давление на силовиков, угрожая их родителям, вычисляя их адреса и контакты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девочки, работаем ножками!»: В Минске прошел «блестящий» женский марш

Всех, кто не с ними, протестующие дамы клеймили: «Позор!». Кореспондент kp.ru Алексей Овчинников – с места событий (подробности).