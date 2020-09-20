Помпео: США примут меры против Ирана и «нарушителей» санкций СБ ООН

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил Ирану и всем странам, «нарушающим» санкции Совбеза ООН, которые, по мнению американской стороны, уже возобновились. Глава госдепа заявил, что Штаты «примут меры» в отношении «нарушителей».

Он напомнил, что 20 августа Вашингтон уведомил членов Совета Безопасности о том, что США «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана», а это, по его словам, означает, ровно через месяц (30 дней) – в 03:00 (мск) 20 сентября все ограничения в отношении Тегерана, в том числе и оружейное эмбарго, снова вступают в силу.