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Политика

Помпео: США примут меры против Ирана и «нарушителей» санкций СБ ООН

Госсекретарь заявил, что Штаты не прекратят давление на ИРИ, пока Тегеран не заключит с Вашингтоном соглашение по иранской ядерной программе
Источник:kp.ru
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Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил Ирану и всем странам, «нарушающим» санкции Совбеза ООН, которые, по мнению американской стороны, уже возобновились. Глава госдепа заявил, что Штаты «примут меры» в отношении «нарушителей».

Он напомнил, что 20 августа Вашингтон уведомил членов Совета Безопасности о том, что США «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана», а это, по его словам, означает, ровно через месяц (30 дней) – в 03:00 (мск) 20 сентября все ограничения в отношении Тегерана, в том числе и оружейное эмбарго, снова вступают в силу.