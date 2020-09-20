Эксперт рассказал об опасной тенденции с коронавирусом в регионах России

Эксперт подчеркнул, что вероятность второй волны коронавируса в России невелика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал об опасной тенденции с коронавирусом в некоторых регионах России.

По его словам, несмотря на то, что часть российских регионов перешли из так называемой «красной зоны» по распространению заболевания COVID-19 в «зеленую», число «красных» регионов за месяц увеличилось с двенадцати в середине августа до двадцати.

Агаси Тавадян в беседе с РИАН Новости уточнил: из «зеленых» стали «красными» Тверская область, Брянская область, республика Тыва и Забайкальский край, а из разряда «светло-зеленых» в категорию «красных» перешли Челябинская область, Северная Осетия, Алтайский край, Чукотский автономный округ и Камчатский край. При этом эксперт пояснил, почему увеличилось число заражений, причин несколько: специалисты стали выявлять больше бессимптомных случаев из-за активного тестирования в школах и университетах, также с началом учебного года люди стали чаще общаться между собой. Кроме того, по его словам, «во время летних каникул произошло распространение вируса в регионы, в которых были низкие показатели».

Агаси Тавадян подчеркнул, что вероятность второй волны вспышки коронавируса в России невелика.

Ранее подобное мнение высказал вирусолог сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов. Он считает, что в нашей стране все еще продолжается первая волна, а второй может и вовсе не быть.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 сентября в России впервые с 19 июля за сутки было выявлено более шести тысяч новых случаев заражения, причем больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Ростовской области.