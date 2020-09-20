В Британии человек с ножом возле паба ранил четверых

Человек с ножом нападал на людей возле паба Фото: REUTERS

Вечером в субботу, 19 сентября, вооруженный ножом мужчина нападал на людей возле одного из пивных баров в британском городе Плимут. В результате ножевые ранения получили четыре человека, передает телеканал Sky News.

По его данным, пострадавшие получили серьезные, но не опасные для жизни ранения, всех доставили в больницу.

Это произошло около десяти часов вечера по местному времени. Свидетели нападения возле паба рассказали прибывшим по вызову сотрудникам полиции, что мужчине с ножом на вид около пятидесяти лет, описали его. Нападавший скрылся с места преступления, однако вскоре стражам порядка удалось найти и задержать подозреваемого. Мотивы атаки пока непонятны, их предстоит выяснить следователям.

Стоит отметить, что подобные нападения – не редкость. Так, в начале сентября в китайской провинции Хунань мужчина с ножом напал на группу школьников, направлявшихся на занятия. В результате ножевые ранения различной степени тяжести получили четверо детей.