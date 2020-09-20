Иранский военачальник пообещал продолжать мстить США за убийство генерала Сулеймани

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате целенаправленного американского обстрела в районе аэропорта Багдада Фото: REUTERS

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами пообещал продолжать мстить Соединенным Штатам за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Он заявил, что ракетные удары по американским базам в Ираке – это недостаточный ответ, они всего лишь «восстановили психологический баланс», а американцы должны ответить сполна.

Хосейн Салами отметил, что «если американцы хотят воевать» с Ираном, «они должны быть в регионе» а когда военнослужащие США находятся поблизости, «они под нашим наблюдением и прицелом».

«Мы способны одновременно сжечь или захватить все американские базы в регионе. Мы можем зачистить регион», - приводит его слова иранское агентство ISNA.

Командующий КСИР добавил, что ни одна страна в мире, в том числе США, не может навязывать Ирану войну, а заявления Дональда Трампа Тегеран не волнуют.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран пообещал отомстить американцам за смерть генерала Сулеймани, который погиб 3 января в результате целенаправленного американского обстрела в районе аэропорта Багдада. В ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке более 20 ракет.

Потом Тегеран сбил пассажирский самолёт «Международных авиалиний Украины», приняв его вылет за атаку США. Погибли все, кто был на борту – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Тогда Салами произнес покаянную речь в парламенте Ирана, попросив прощения за ошибку, которая привела к гибели 176 человек.

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