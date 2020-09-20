Последние новости на утро 20 сентября 2020: Вирусолог рассказал о странностях распространения коронавируса в России

«КП» – о последних новостях на утро 20 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости на утро 20 сентября 2020 года. Коронавирус в России распространяется по своему собственному сценарию – совсем не так, как в других странах, считает вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов. Он пояснил, что в то время, когда в европейских государствах уже заявляют о начале второй волны пандемии COVID-19, в нашей стране все еще продолжается первая волна, а второй может и вовсе не быть.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян тоже полагает, что вероятность второй волны вспышки коронавируса в России невелика. Он также рассказал, что хоть часть российских регионов перешли из так называемой «красной зоны» по распространению заболевания COVID-19 в «зеленую», число «красных» регионов за месяц увеличилось с двенадцати в середине августа до двадцати.

Накануне, 19 сентября, в России впервые с 19 июля за сутки было выявлено более шести тысяч новых случаев заражения.

Тем временем американский военный эксперт и публицист Питер Сучиу в очередной статье оценил российскую гиперзвуковую ракету «Авангард», назвав ее серьезным вызовом для США.

А глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР «завидуют» Соединенным Штатам в плане разработок новейших вооружений. По его словам, всего за три с половиной года его президентства вашингтонская администрация «восстановила потрясающую мощь Вооруженных сил США», и теперь страна обладает оружием, «подобного которому этот мир никогда не видел».

К слову, Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило информацию о том, что на имя Трампа поступила посылка с опасным ядом – рицином. ФБР вместе с отвечающей за охрану первых лиц Америки Секретной службой и почтовой инспекцией выясняет, кто отправил конверт с отравой президенту США.

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