Последние новости на утро 20 сентября 2020: Вирусолог рассказал о странностях распространения коронавируса в России

«КП» – о последних новостях на утро 20 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости на утро 20 сентября 2020 года. Коронавирус в России распространяется по своему собственному сценарию – совсем не так, как в других странах, считает вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов. Он пояснил, что в то время, когда в европейских государствах уже заявляют о начале второй волны пандемии COVID-19, в нашей стране все еще продолжается первая волна, а второй может и вовсе не быть.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян тоже полагает, что вероятность второй волны вспышки коронавируса в России невелика. Он также рассказал, что хоть часть российских регионов перешли из так называемой «красной зоны» по распространению заболевания COVID-19 в «зеленую», число «красных» регионов за месяц увеличилось с двенадцати в середине августа до двадцати.

Накануне, 19 сентября, в России впервые с 19 июля за сутки было выявлено более шести тысяч новых случаев заражения.

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