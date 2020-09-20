Глава Латвийской железной дороги пожаловался на потерю грузов из России

Спад перевозок Латвийских железных дорог произошёл из-за того, что Россия стала больше угля перегружать на терминалах в порту Усть-Луги Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Латвии спал объём грузоперевозок, и его возвращения к прежним показателям не прогнозируется, заявил председатель правления Латвийской железной дороги Марис Клейнбергс.

Он также отметил, что главной причиной такого спада стала потеря грузов из России, поскольку теперь их стали отправлять через свои российские порты. Раньше перевозка российских грузов составляла до 70% всего объёма грузоперевозок по латвийской железной дороге, передаёт Baltic Course.