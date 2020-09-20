В США заявили об отправке дополнительных войск и бронетехники на восток Сирии

США направили своим войскам, дислоцированным на северо-востоке Сирии, партию боевых машин пехоты M2A2 Bradley для обеспечения их безопасности. Об этом сообщило центральное командование вооруженных сил США в своём официальном аккаунте в Twitter.

Официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Уэйн Маротто заявил, что боевые машины пехоты помогут сохранить свободу передвижения сил коалиции и разгромить ИГИЛ*.

Боевые машины пехоты M2A2 Bradley доставили из Кувейта военно-транспортными самолётами С-17 ВВС США.

* Запрещённая в России террористическая организация