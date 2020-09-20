Синоптики рассказали, когда в Москве настанет бабье лето

Россиянам назвали сроки начала бабьего лета Фото: Василий Вахрин

Специалисты центра погоды "Фобос" назвали россиянам сроки начала бабьего лета в европейской части страны.

По данным синоптиков, потепление начнётся на будущей неделе. Его причиной станет антициклон, переходящий из Центральной Европы в Оренбуржье. Северо-западные атмосферные потоки сменятся на южные, а полярный холод заменит воздух черноморского происхождения, сказано в сообщении на сайте центра.

Температура воздуха поднимется на 5-7 градусов выше климатической нормы для конца сентября и будет примерно равно температуре в конце августа. В Москве синоптики обещают до 17 градусов тепла уже во вторник, 22 сентября. К концу недели воздух прогреется до 23 градусов.