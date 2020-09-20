В РПЦ призвали убрать ЭКО из программы обязательного медицинского страхования

В Русской православной церкви призвали вывести экстракорпоральное оплодотворение из программы финансирования обязательного медицинского страхования. Священник Фёдор Лукьянов выразил надежду на то, что "ЭКО перестанет быть таким средством, которое используется вместо лечения бесплодия".

Он также напомнил, что церковь давно призывала вывести из программы ОМС аборты, однако им отказали. Лукьянов считает, что сохранение "этого ужасного количества абортов в нашей стране" приведёт к бесплодию, а бесплодие - к росту спроса на ЭКО.

Священник также назвал в эфире телеканала "Спас" экстракорпоральное оплодотворение бизнесом медицинской системы, при котором "здоровье человека отходит на второй план".

Лукьянов считает, что результативными становятся лишь 7% подсадок оплодотворенных яйцеклеток, а при оплодотворении нескольких яйцеклеток остальные замораживаются. При этом за хранение таких материалов необходимо платить. По данным Лукьянова, сейчас в мире хранится более 20 миллионов таких "замороженных" детей, и их дальнейшая судьба неизвестна.