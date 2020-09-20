Почти 40% россиян периодически совершают пробежки

Основная мотивация любителей далеко не соревновательная – это здоровье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Московском марафоне, состоявшемся 20 сентября, приняли участие 30 тысяч человек. С 2008 по 2018 годы число участников марафонских забегов выросло на 49,42%.

По результатам опроса, проведённого Online Market Intelligence и Центром социального проектирования "Платформа", 38% опрошенных россиян хотя бы периодически совершают пробежки, а ещё 30% за последний год хотели заняться бегом. При этом 17% уже бегающих респондентов хотели бы принять участие в организованном забеге.

Главной причиной регулярных пробежек у опрошенных стало укрепление здоровья. Так ответили 72% участников опроса. Для 42% основным стимулом для занятий бегом является снижение веса. 23% респондентов сообщили, что бег для них стал способом отдохнуть и отвлечься.

37% респондентом отметили, что в регионе, где они живут, есть обстоятельства, препятствующие пробежкам.

При этом увлечение бегом больше распространено среди молодого поколения. Так, 49% опрошенных в возрасте 18-24 лет ответили, что совершают пробежки.