В России зафиксировали 6 148 новых заражённых коронавирусом

В Москве выявлено 860 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России выявлено 6 148 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны из 85. Общее число заразившихся составляет 1 103 399. Среди новых пациентов у 22,7% не было симптомов COVID-19.

Выздоровели за минувшие сутки 2 895 человек, а всего российские врачи смогли вылечить за время эпидемии выздоровело 909 357 человек.

Число смертей от коронавируса в России достигло 19 418, увеличившись на 79 человек за последние 24 часа.

В Москве выявлено 860 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 214, а в Московской области - 188.

Более ста заражений за последние сутки остаётся в Воронежской, Кемеровской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Ульяновской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях.

Ранее сайт KP.ru публиковал интервью с инфекционистом, в котором специалист объяснил рост числа заражений и рассказал, ждёт ли россиян новый период самоизоляции.