ВОЗ оценила вероятность повторного введения ограничений в России из-за коронавируса

В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в России нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за коронавируса.

Вуйнович отметила, что введение изоляции и других ограничений может послужить странам средством для замедления распространения вируса и условием для более тщательной подготовки системы здравоохранения и отслеживания контактировавших с заражёнными.

При этом представитель ВОЗ отметила, что "универсального решения" для остановки эпидемии нет. а любая стратегия должна быть основана на научных исследованиях и быть приемлемой для отдельной страны с учётом её культурных и социальных особенностей.

- Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять, - заявила Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой".