Причина смерти Михаила Борисова: Здоровье ведущего "Русского лото" было подорвано до заражения коронавирусом

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер после заражения коронавирусом / Фото: Кадр НТВ

Причиной смерти 71-летнего ведущего программы "Русское лото" Михаила Борисова стало заражение коронавирусом на фоне сахарного диабета и артериальной гипертензии.

Михаилу Борисову Стало хуже за несколько дней до того, как он лёг в больницу. Артист жаловался на одышку, сообщает телеканал РЕН.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 19 сентября Михаила Борисова увезли на скорой со съёмок программы из-за того, что он потерял сознание. Врачи диагностировали у актёра пневмонию. Из-за падения давления остановилось сердце, и врачи подключили Борисова к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

20 сентября на сайте театрального института имени Бориса Щукина опубликовали сообщение о том, что Михаил Борисов, который заведовал в институте кафедрой режиссуры, умер.

- Он много работал - в театре, в кино, на телевидении. Делал всё с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно, - сказано в сообщении на сайте театра.