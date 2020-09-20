"Нулей много": Пашаев признался в том, что получил гонорар за защиту Ефремова

Эльман Пашаев заявил, что Ефремов был уверен, что его приговорят к 10 годам лишения свободы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший адвокат Эльман Пашаев признался в получении гонорара за защиту актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. При этом Пашаев не стал раскрывать сумму гонорара, отметив, что в нём "много нулей". Он также объяснил, что сумма оказалась крупной из-за большого объёма работы, а назвать её точно нельзя из-за адвокатской тайны.

- У вас прекрасная семья, прекрасная любящая жена, вы достойный, вы честный, вы порядочный. И берегите себя, - обратился Пашаев к своему бывшему подзащитному в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.