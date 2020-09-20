В "Русском лото" рассказали, как программа будет выходить после смерти Михаила Борисова

В «Русском лото» рассказали о будущем программы после смерти Борисова. Фото: Кадр НТВ

Розыгрыши "Русского лото" после смерти его ведущего Михаила Борисова будут проводить соведущие артиста Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность выхода телеигры и её правила не изменятся, сообщил представитель "Столото".

20 сентября программа выйдет в записи. В её создании принял участие Михаил Борисов, передаёт РИА Новости.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что причиной смерти 71-летнего ведущего программы "Русское лото" Михаила Борисова стало заражение коронавирусом на фоне сахарного диабета и артериальной гипертензии.

Артисту стало плохо на съёмочной площадке программы. Прибывшая скорая госпитализировала Борисова. Ведущий скончался во время транспортировки из одной больницы в другую.

О смерти Михаила Борисова сообщили 20 сентября на сайте театрального института имени Бориса Щукина.