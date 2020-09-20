Песков объяснил невмешательство России и Беларуси в дела друг друга уровнем взаимного уважения

Уровень уважения РФ и Белоруссии гарантирует невмешательство в дела друг друга, заявил Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень взаимного доверия и уважения России и Беларуси в рамках Союзного государства гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что между странами остаётся возможность обмена мнениями по актуальным вопросам.

- У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники, - заявил глава президентской пресс-службы в эфире телеканала "Россия 1".

Песков также рассказал, что во время переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября президенты обсудили конституционную реформу в Беларуси.

- Мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, запуске соответствующего процесса, эта тематика также затрагивалась. И эта инициатива была поддержана президентом Путиным, - добавил Дмитрий Песков в беседе с телеканалом.