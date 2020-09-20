Авиация и флот Британии усилили патрулирование у границ России Фото: Евгения ГУСЕВА

Истребители военно-воздушных сил и корабли флота Великобритании значительно усилили патрулирование у границ России, пытаясь найти «уязвимые места» в российской обороне. Об этом в воскресенье, 20 сентября, пишет издание Sunday Times.

С конца августа к российским границам в районе Черного моря и берегам Кольского полуострова королевство направило минимум 28 военных самолетов, причем в полетах одновременно участвовало до пяти воздушных судов.

Газета отмечает, что в полетах участвовали истребители Typhoon, самолеты-разведчики Sentinel, RC-135 и Sentry E-3 AWACS, а также заправщики для них. Typhoon также впервые были направлены за Северный полярный круг для патрулирования в районе Мурманска, где находятся основные базы подлодок России.

- Военные источники и данные слежения за самолетами подтверждают, что патрулирование у границ России над водами Черного моря значительно усилилось. Собранная в результате данных миссия информация поможет британскому министерству обороны выявить уязвимые стороны противников и попытаться использовать их, - утверждается в публикации.

Как сообщал сайт kp.ru, с каждым днем российские истребители перехватывают все больше иностранных военных судов. Регулярно рядом с границей России летают не только иностранные истребители, самолеты-разведчики, но и стратегические бомбардировщики – потенциальные носители ядерного оружия. Эту тему на днях обсудили в Национальном центре управления обороной.