МВД Белоруссии подтвердило задержания более десяти протестующих в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Представители белорусского министерства внутренних дел подтвердили, что в ходе несанкционированной акции протеста в Минске правоохранители уже задержали более десяти демонстрантов. Они уточнили, что данные постоянно меняются, поскольку задержания происходят и в других регионах республики, пишет РИА Новости в воскресенье, 20 сентября.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня днем в центр белорусской столицы выдвинулась колонна специальной техники, военные грузовики, автобусы с сотрудниками ОМОНа и автозаки. Они направлялись в сторону масштабной протестной акции – традиционного воскресного шествия оппозиционеров. Колонну сопровождают автомобили Госавтоинспекции республики.

Напомним, что вчера в Минске прошел «женский блестящий» марш. Милиция также подтверждала задержания участниц данной несанкционированной акции протеста, демонстранток доставили для разбирательств в отделения.