Тихановская объяснила отсутствие контактов с Россией Фото: REUTERS

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская объяснила, почему у нее нет контактов с официальными представителями России. В интервью изданию РБК в воскресенье, 20 сентября, она выразила сожаления по поводу того, что российский президент Владимир Путин поддерживает Александра Лукашенко, однако отметила, что это «его выбор».

- Кто-то нас поддерживает, кто-то нет. Конечно же, мы с Россией дружественные страны. Я знаю, что россияне как люди поддерживают жителей Белоруссии, - сказала Светлана Тихановская.

Он добавила, что Координационный совет оппозиции республики «всегда открыт для диалога», как и она сама открыта для диалога с представителями России.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснял, что уровень взаимного доверия и уважения России и Белоруссии гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга. При этом он отметил, что между государствами остаётся возможность обмена мнениями по актуальным вопросам.