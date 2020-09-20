Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Путин записал речь для выступления на Генассамблее ООН

Президент России выступил на фоне баннера «Общее будущее общими силами»
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Путин записал речь для выступления на Генассамблее ООН

Путин записал речь для выступления на Генассамблее ООН

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин записал видеовыступление для Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает в воскресенье, 20 сентября, телеканал «Россия 1». Судя по опубликованным кадрам, глава государства выступил с речью на фоне баннера «Общее будущее общими силами».

Само выступление должны показать 22 сентября, в первый день прений на 75-й сессии Генассамблее, которая будет проходить в Нью-Йорке до 29 сентября.

Вся неделя высокого уровня в ООН пройдут в виртуальной режиме: предполагается, что в зале, где пройдут прения, смогут присутствовать только по одному человеку от каждого государства. Лидерам стран и министрам Генассамблея предложили записать свою речь на видео, которое покажут в ходе заседаний.

На вступительное слово представителя каждого государства и видеотрансляцию речь президента страны отведут по 15 минут. Официальный представитель генерального секретаря Организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООн уже получила 26 видеовыступлений.

Владимир Путин лично не полетит в Нью-Йорк из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции в США.