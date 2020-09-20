Путин записал речь для выступления на Генассамблее ООН Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин записал видеовыступление для Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает в воскресенье, 20 сентября, телеканал «Россия 1». Судя по опубликованным кадрам, глава государства выступил с речью на фоне баннера «Общее будущее общими силами».

Само выступление должны показать 22 сентября, в первый день прений на 75-й сессии Генассамблее, которая будет проходить в Нью-Йорке до 29 сентября.

Вся неделя высокого уровня в ООН пройдут в виртуальной режиме: предполагается, что в зале, где пройдут прения, смогут присутствовать только по одному человеку от каждого государства. Лидерам стран и министрам Генассамблея предложили записать свою речь на видео, которое покажут в ходе заседаний.

На вступительное слово представителя каждого государства и видеотрансляцию речь президента страны отведут по 15 минут. Официальный представитель генерального секретаря Организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООн уже получила 26 видеовыступлений.

Владимир Путин лично не полетит в Нью-Йорк из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции в США.