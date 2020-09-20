Силуанов назвал Белоруссию надежным заемщиком России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского министерства финансов Антон Силуанов считает Белоруссию очень хорошим заемщиков, ведь случаев нарушения сроков возврата займов с ее стороны не наблюдалось ни разу.

В эфире телеканала «Россия 1» глава ведомства рассказал, что большая часть кредита в 500 миллионов рублей, который республика получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, пойдет на погашение долга в 330 миллионов перед «Газпромом».

- Белоруссия – это очень надежные заемщик России, прецедентов нарушения сроков возврата займов с ее стороны пока не было. Мы считаем, что это очень хороший заемщик, - отметил Антон Силуанов.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава Минфина говорил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа: один миллиард в этом году и еще 500 миллионов в следующем. При это первая половина кредита в 500 миллионов в 2020 году будет предоставлена по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а оставшаяся сумму - при помощи межгоскредита.