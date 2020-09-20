Сын Лукашенко выступил перед россиянами. Фото: Денис Костюченко/БелТа/ТАСС

Сын и помощник белорусского президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко принял участие в международном мотопробеге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Политик встретил участников пробега, в том числе российских байкеров, в деревне Истоки под белорусской столицей. Как сообщает издание Sputnik Беларусь в воскресенье, 20 сентября, Виктор Лукашенко поздравил ветеранов с памятной датой и подарил детям спортинвентарь.

- Все то, что в годы Великой Отечественной войны и дальше на мирных полях было завоевано, мы обязаны сохранить для наших будущих поколений и должны дать нашим детям, чтобы они несли это в свое светлое будущее, - отметил белорусский политик, поблагодарив ветеранов войны за их подвиг.

Сыр президента Белоруссии также высказался о протестах, которые проходят с момента оглашения результатов выборов главы государства. Политик заявил, что митинги его совсем не пугают.

- Я вижу вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут, кто-то отдыхать, кто-то с детьми гуляет. А протесты? Ну, прошли и прошли, нестрашно, - заявил Виктор Лукашенко.

В международном мотопробеге в этому году участие принимают более 120 мотоциклистов из России и республики. В РФ они уже успели посетить одиннадцать городов, в том числе Москву, Екатеринбург и Мурманск.