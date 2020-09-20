Путин рассказал, как военные строили медцентры в разгар пандемии коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин рассказал, как военным министерства обороны удалось в столько короткие сроки в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции возвести несколько эффективных медицинских центров.

- Они военные, им некогда рассусоливать насчёт строительной документации. Они все делают быстро и качество. И экспертизы проходят — как положено, - отметил глава России в эфире телеканала «Россия-1».

До этого во время одного из совещаний Владимир Путин говорил, что медицинские центры военные возводят примерно за два с половиной месяца. Он подчеркнул, что это «фирменный стиль» специалистов российского министерства обороны.

Президент добавил, что в России всегда были качественные подразделения строительства, однако в 90-х годах они переживали не самые лучшие времена.

- Теперь мы смогли воссоздать данную военно-строительную отрасль. Только посмотрите, насколько эффективно они действуют. Что называется, по мановению волшебной палочки – сразу шестнадцать центров построили, - сказал Владимир Путин.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава государства также отмечал наиболее современное вооружение России, аналогов которому нет ни у кого в мире. Владимир Путин поздравил всех работников оборонно-промышленного комплекса, которые создают уникальные виды оружия, способные защитить Россию от любых внешних посягательств.