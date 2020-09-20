В Таиланде житель Белоруссии насмерть сбил россиянку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Белоруссии за рулем автомобиля Honda насмерть сбил 36-летнюю россиянку, которая ехала на мотоцикле. Авария с трагическим исходов случилась на острове Пхукет в Таиланде пару дней назад, сообщает в воскресенье, 20 сентября, местное издание The Phuket News.

Россиянка в результате столкновения получила серьезные травмы головы, несмотря на то, чтобы была в защитном шлеме. Она скончалась еще до приезда врачей скорой. Отмечается, что при себе у жертвы ДТП не было никаких документов, тело россиянки чуть позже опознал ее приятель.

Сотрудники правоохранительных органов и медики оперативно прибыли на место происшествия, однако не стали раскрывать все подробности трагедии.

Как пишет издание, 35-летний житель Белоруссии, сбивший россиянку, не стал скрываться и полностью признал свою вину в произошедшем.