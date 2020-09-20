Умер Владимир Чуприков, актер из сериала «Возвращение Мухтара». Фото: сайт Российского академического молодежного театра

Умер Владимир Чуприков, актер театра и кино, наиболее известный по ролям в фильмах «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морковь 2» и «Возвращение Мухтара». Как сообщается в воскресенье, 20 сентября, на официальном сайте Российского академического молодежного театра, артист скончался на 57-м году жизни.

- Вчера, 19 сентября, ушел из жизни Владимир Чуприков, служивший в нашим академическом театре с 1988 по 2000 годы. Приносим свои соболезнования родным и близким актера, - говорится в заявлении.

В 1988 году Владимир Чуприков закончил студию при Центральном детском театре, сразу после этого артиста приняли в труппу РАМТа. Он сыграл роли в «Бане», «Димке-невидимке», «Сне с продолжением», а также в легендарной «Ловушке № 46». Известность артист получил после съемок в кинокартинах и сериалах «Возвращение Мухтара», «Кулагин и партнеры», «Сталин. Live», «Папины дочки», «Любовь-морковь 2», «Гагарин. Первый в космосе».