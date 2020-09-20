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МВД Белоруссии подтвердило предупредительный выстрел в воздух на акции в Бресте

Силовик выстрелил светошумовым патроном, чтобы сдержать напор протестующих
Ксения АНУФРИЕВА
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МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях

МВД Белоруссии заявило, что силовики в Бресте стреляли в воздух в предупредительных целях

Фото: REUTERS

На несанкционированной акции протеста в Бресте силовики приняли решение сделать предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном, чтобы сдержать напор участников демонстрации. Об этом в воскресенье, 20 сентября, рассказала пресс-секретарь белорусского министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

- Да, вероятно, был сделан выстрел в предупредительных целях. Мы не отрицаем. Предполагаю, что силовик выстрелил в воздух для сдерживания напора протестующих, - сказала официальный представитель правоохранительного ведомства в интервью агентству ТАСС.

Чуть позже она добавила, что предупредительный выстрел в воздух правоохранитель произвел светошумовым патроном.

Напомним, сегодня в Минске и других городах республики проходят уже ставшие традиционными оппозиционные шествия. Правоохранители уже задержали более десяти участников несанкционированной акции протеста в белорусской столице, задержания проходят и в других районах.

Протесты в Белоруссии