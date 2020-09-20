Путин сообщил о роли российских СМИ в патриотическом воспитании молодежи Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин приветствовал участников и гостей XXIV форума современной журналистики «Вся Россия - 2020». В телеграмме глава государства подчеркнул важность работы российских средств массовой информации по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

- В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне следует отметить созидательную и в высшей степени востребованную деятельность отечественных СМИ для сохранения нашей исторической памяти, патриотического воспитания молодых людей. Ответственная гражданская позиция представителей прессы, масштабные медийные, просветительские, информационные проекты наших журналистов достойны самого глубокого уважения, - цитирует слова Владимира Путина официальный сайт Кремля.

Президент России отметил, что проведение форума «Вся Россия - 2020» предоставляет специалистам из разных российских регионов шанс для широкого обсуждения актуальных проблем в данной профессиональной области, обмена опытом и творческими находками.

Путин добавил, что по традиции встречи участников мероприятия – это дискуссионная площадка для тех, кто хочет улучшать и развивать отечественные средства массовой информации.