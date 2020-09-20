Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавирусной инфекции завершится в лучшем случае в 2022 году, но для этого в течение следующего года странам мира следует сбить показатели распространения заболевания. Такое мнение высказал основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Fox News в воскресенье, 20 сентября.

- Если применение и эффективность вакцин утвердят в начале следующего года, то мы надеемся, что ситуация в частности в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету. Деятельность может прийти в норму к концу 2021 году, если мы будем помогать друг другу. Но сама пандемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно, - объяснил Билл Гейтс.

По оценки предпринимателя, уровень вакцинации от других заболеваний в мире во время пандемии коронавируса снизился на 14 процентов, «сведя на нет прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет». Билл Гейтс выразил сожаления в связи с тем, что США «не проявили себя в области оказания помощи в закупках вакцин для развивающихся стран».

Как ранее писал сайт kp.ru, по сообщению Михаила Мурашко, массовая вакцинация от коронавируса в России начнётся в ноябре или декабре.