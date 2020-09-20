Новый адвокат Ефремова хочет добиться условного срока из-за признания вины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый адвокат Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за смертельную аварию в центре Москвы, рассчитывает на условный срок в апелляции в связи с признанием актером вины. Об этом в интервью агентству ТАСС в воскресенье, 20 сентября, рассказал правозащитник подсудимого Владимир Васильев.

- Условный срок является прерогативой суда. Закон разрешает в определенных случаях твердо просить условный срок. Такие условия в этом деле присутствуют, - сообщил адвокат, отвечая на вопрос о том, может ли Михаил Ефремов рассчитывать на условий срок, который защита попросила в своей апелляции.

Владимир Васильев отметил, что актер признал свою вину, что по закону является смягчающим обстоятельством. Кроме того, сторона защиты рассматривает все варианты для достижения примирения сторон по поводу компенсации.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Владимир Васильев, которого обвиняемый нанял в качестве своего адвоката после окончательного разрыва с Эльманом Пашаевым, попросил суд сократить назначенный актеру срок в два раза до четырех лет, а само наказание заменить условным. Известный московский адвокат Леонид Ольшанский считает, что суд едва ли удовлетворит подобные требования.