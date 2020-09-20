Причина смерти Владимира Чуприкова: у актера остановилось сердце. Фото: сайт Российского академического молодежного театра

Вчера, 19 сентября, скончался российский и советский актер, режиссёр и педагог Владимир Чуприков, наиболее известный по своей роли в сериале «Возвращение Мухтара». Вдова артиста Наталья рассказала о причине смерти Владимира Чуприкова.

- Благодарю за поддержку. Володя умер у себя в деревне (на даче) в Ивановской области. Предварительная причина смерти – остановка сердца. Я пока что нахожусь в Москве, утром выезжаю к нему, - написала она на странице актера в социальной сети Facebook.

Как сообщал сайт kp.ru, актер театра и кино умер на 57-м году жизни. Зрителям он запомнился по картинам «Гагарин. Первый в космосе», «Любовь-морковь 2» и «Возвращение Мухтара». Владимир Чуприков служил в Российском академическом молодежном театре с 1988 по 2000 год, руководство театра принесло свои соболезнования родным и близким актера.