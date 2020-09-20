Умер Уктам Барноев, вице-премьер Узбекистана. Фото: Пресс-служба хокимията Бухарской области

После заражения коронавирусной инфекцией умер Уктам Барноев, вице-премьер Узбекистана по вопросам аграрной и продовольственной политики. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает издание Газета.uz.

Отмечается, что заместителю главы правительства Узбекистана было 55 лет. Причиной смерти политика стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Уктам Барноев проходил курс лечения от заболевания в частной клинике Akfa Mediline в столице родного государства, чуть позже его госпитализировали в Германию.

Уктам Барноев закончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, был заместителем главы управления сельского и водного хозяйства Бухарской области по экономике и реформам. С зимы 2016 года по 2020 год политик занимал должности главы данного региона Узбекистана, а в феврале текущего года стал заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.