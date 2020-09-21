Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 21 сентября 2020 года

Алексей Навальный идет на поправку Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает лечение в берлинской клинике "Шарите", куда он попал после того, как почувствовал себя плохо на борту самолета рейса Тверь-Москва 20 августа.

Тем временем, в обществе проходит обсуждение многочисленных нестыковок в деле о приписываемом политику отравлении. Так, например, о выдвигаемых в отношении России обвинениях в беседе с kp.ru высказалась депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен. По ее мнению, Запад использует ситуацию в качестве еще одного повода для блокировки строительства газопровода "Северный поток-2".

"На мой взгляд, необходимо его прозрачное международное расследование с привлечением представителей России", — сказала Ольга Петерзен.

Тем временем, некий Вил Мирзаянов, представившийся одним из разработчиков "Новичка" извинился перед Алексеем Навальным за то, что принимал участие в создании нервно-паралитического вещества "Новичок", которым оппозиционера якобы отравили.

Однако его заявление о причастности к разработке яда вскоре опроверг Леонид Ринк. Этот ученый действительно, входил в группу создателей отравы. По его словам, Мирзаянов был всего лишь хроматографистом и не может знать даже симптомов отравления "Новичком".

Напомним, что изначально Навального лечили в Омске. Блогеру стало плохо на борту летевшего в Москву самолета. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где политику и оказали первую медицинскую помощь, провели все необходимые анализы и диагностировали нарушение обмена веществ. Однако родственники впавшего в кому пациента настояли на его переводе в клинику в Германии.

В начале сентября оппозиционер пришел в себя - смог дышать без ИВЛ, воспринимать речь и разговаривать. Сейчас он уже самостоятельно выходит из палаты. Даже немецкие врачи признали, что жизнь оппозиционеру спасли их коллеги из Омска.

При этом Запад бездоказательно заверяет, что Навального отравили. Яд из серии "Новичок" якобы находился в одной из бутылок с водой, найденных в номере гостиницы Томска, в которой останавливался политик.

Сайт kp.ru писал, что, узнав о госпитализации блогера, его сторонники отправились в отель еще до прибытия туда сотрудников правоохранительных органов и собрали все бутылки. Единомышленники оппозиционера уверяют, что забрали все те вещи, на которых мог быть "яд", но, судя по кадрам видео из номера, их изначально интересовали именно емкости с водой. Об этом незваные гости сами заявили сотруднице гостиницы - «кроме бутылок воды ничего не надо».